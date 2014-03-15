МВС України та СБУ закликали українців негайно здати незаконну зброю

Про це повідомляється на офіційних сайтах відомств.

Міліція аргументує такі заходи надзвичайною суспільно-політичною ситуацією, що склалася в країні, а також загостренням криміногенної обстановки.

"Наказую працівникам міліції негайно приступити до виявлення незаконного зброї, її вилучення та притягнення до відповідальності всіх осіб, які не здали зброю, по всій строгості закону, незалежно від політичної приналежності та участі у громадських формуваннях правопорядку. Ми повинні негайно зупинити насильство на вулицях наших міст і захистити життя і здоров'я людей", - йдеться в повідомленні МВС.