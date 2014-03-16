Українські шахтарі втратять все, якщо Донбас захопить Росія - депутат

Про це заявив народний депутат Микола Рудьковський в ефірі телемарафону ТСН.

За словами політика, східні регіони України повинні заспокоїтися і подумати над наслідками вступу до складу РФ. Рудьковський повідомив, що українське вугілля нікому в Росії не потрібне, тому що там є Кузбас і інші регіони, де працюють свої шахтарі.

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Крім того, політик переконаний, що така ситуація призведе до зубожіння шахтарських міст Донбасу.

"У цій ситуації, коли хтось нагнітає ситуацію, це злочин", - сказав Рудьковський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що банки Криму остаточно припинили видавати гроші, а Росія не поспішає вливати в півострів обіцяні раніше кошти.