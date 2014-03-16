Нелегітимний прем'єр Криму визначив долю півострова ще до початку референдуму

08:35, 16 березня 2014
Політика
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Про те, що "Крим стане частиною Росії", Аксьонов написав ще до початку референдуму.

Пізніше Аксьонов у своєму Twitter відзвітував, що вже встиг проголосувати

Про це самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов написав ще до початку референдуму в своєму Twitter.

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"Референдум пройде так, як захоче цього народ Криму й він буде невблаганним та безапеляційним, Крим стане частиною Росії".

Пізніше на тій же сторінці у Twitter Аксьонов відзвітував, що вже встиг проголосувати на референдумі. 

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