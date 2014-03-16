У Криму невідомі зі зброєю напали на активістів «УДАРу»

У Севастополі невідомі, озброєні вогнепальною зброєю, напали на двох активістів «УДАРу».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

За словами координатора молодіжного крила «УДАРу» Дмитра Білоцерковця, увечері в двері одного з активістів «УДАРу» подзвонила незнайома дівчина. Після того, як він відкрив двері, у квартиру увірвалися озброєні люди і почали його бити. Після цього вони відвезли активіста в підвальне приміщення, де продовжили катування і примусили на камеру відмежуватися від «УДАРу». «Активіста уже відвезли додому. Він досі непритомний», - розповів Білоцерковець.

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Також пізно ввечері 12 озброєних автоматами людей намагалися вибити двері квартири активіста «молодіжки» Євгена Мельничука. «Вони заявили, що на Євгена донесли. Відмовляються будь-що обговорювати через двері», - заявив Білоцерковець.