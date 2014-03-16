Невідомі вивозять паливо з бази ПММ в Сімферополі

Невідомі вивозять пальне з української бази зберігання паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі.

Про це начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов написав на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні вночі на базу зберігання ПММ, яку раніше захопили сили самооборони Криму, прибули 25 невідомих осіб, зокрема вісім автоматників, які, пред'явивши мандат від кримського уряду, розкрили ємності для зберігання пального. Цивільні «наливники» - два сорокап‘ятикубових і один восьмикубовий бензовози - готові до вивезення дизельного пального з бази зберігання ПММ. Куди буде направлено пальне – невідомо. Станом на 10.15 бензовози виїжджають за межі бази, під завантаження прибули ще два бензовози», - повідомив Селезньов.

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Він зазначив також, що вночі в районі бази зберігання ПММ велася стрільба з автоматичної зброї.