Проросійські активісти у Донецьку спробували штурмувати прокуратуру

Спроба прориву в будівлю відомства сталася після того, як до мітингувальників вийшов прокурор Донецької області Микола Франтовський. "Я донецькому присягаю народу. Я всі ваші вимоги виконаю", - сказав він, запросив 10 людей на переговори в будівлю.

Однак натовп спробував увірватися в прокуратуру - зав'язалася бійка зі співробітниками спецпідрозділів МВС, повідомляє Острів.

Бійка була зупинена організаторами пікету, які закликали протестувальників не бити міліцію, а зробити коридор для того, щоб в прокуратуру змогли пройти представники активістів і журналісти виключно російських ЗМІ.