На референдумі в Криму проголосували майже 64% виборців
16:50, 16 березня 2014Політика
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За словами голови республіканської комісії з проведення референдуму, це трохи більше 970 тис. осіб.
63,97% виборців Криму проголосували на референдумі про статус регіону, за даними на 15.00.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова республіканської комісії з проведення референдуму Михайло Малишев.
В абсолютних цифрах це трохи більше 970 тис. осіб, зазначив він.
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