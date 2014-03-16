На референдумі в Криму проголосували майже 64% виборців

63,97% виборців Криму проголосували на референдумі про статус регіону, за даними на 15.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова республіканської комісії з проведення референдуму Михайло Малишев.

В абсолютних цифрах це трохи більше 970 тис. осіб, зазначив він.