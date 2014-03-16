Італія, Англія і Франція оголосили кримський "референдум" поза законом

Про це йдеться у відповідних заявах представників цих держав.

Так, глава МЗС Великої Британії Вільям Хейг заявив, що влада країни не має наміру визнавати легітимність референдуму про самовизначення Криму, повідомляє РИА Новости з посиланням на AFP.

"Великобританія не визнає референдум або його результати, як і велика частина міжнародного співтовариства", - заявив Хейг у Брюсселі напередодні зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

Також він додав, що дії Росії, які "кидають виклик суверенітету і територіальній цілісності України", можуть мати політичні та економічні наслідки.

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон також заявив: "Ми не визнаємо референдум в Криму або його результати. Ми закликаємо Росію почати діалог з Україною і вирішити кризу в рамках міжнародного законодавства"

Окрім того міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус у своєму Twitter'і заявив: референдум, що пройшов у Криму, незаконний і суперечить конституції України.

"Росія несе особливу відповідальність на міжнародній сцені як постійний член Ради Безпеки ООН. Референдум у Криму тим більше незаконний, що він проходив під загрозою окупаційних російських сил", - зазначив Фабіус.

За його словами, Франція закликає Росію "негайно вжити заходів, які дозволять уникнути непотрібної та небезпечної ескалації на Україні".

"Росія має визнати суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслив Фабіус.

Аналогічну думку висловила глава МЗС Італії Федеріка Могеріні: Італія вважає проведення референдуму про статус Криму нелегітимним і вважає, що дипломатичне вирішення проблеми ще можливе.

"Італія разом з іншими європейськими партнерами вважає нелегітимним проведення референдуму про відділення Криму і підтримала резолюцію , яка вчора була винесена на обговорення в РБ ООН", - заявила Могеріні в Брюсселі.

Також глава МЗС Італії зазначила, що на зустрічі у Брюсселі міністри ухвалять рішення про те, як застосовувати погоджені раніше санкції щодо громадян Росії і України "у разі, якщо не буде ознак поліпшення ситуації".

За словами міністра, дипломатичне вирішення проблеми досі залишається. За словами Могеріні, усі дипломатичні канали залишаються відкритими для врегулювання кризи, у т.ч. пропозиція використовувати спостерігачів місії ОБСЄ, і крок у відповідь тепер за Москвою.

За матеріалами Українська правда, РИА Новости