Статус Криму можна вирішити у Гаазі - федеральний суддя США

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив федеральний суддя США, Богдан Футей, який працював над текстом Конституції України.

"Якби у Криму була можливість проголосувати за status quo, чи щоб він був виключно автономною державою, тоді можна було би не мати з ними дипломатичного зв'язку. Але оскільки проголосували за приєднання до Росії, то виникає питання : Не визнавати Росію? Не визнавати Крим, як частину Росії? Остаточне рішення, можливо, треба буде прийняти Міжнародному суду у Гаазі", - зазначив Богдан Футей.

Футей зазначив, що для відповідного розгляду знадобиться також і дозвіл Росії.

"Думаю, що цей конфлікт буде існувати роками і не буде розв'язаний скоро", - вважає Богдан Футей.