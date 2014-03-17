Статус Криму можна вирішити у Гаазі - федеральний суддя США
05:10, 17 березня 2014Політика
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Питання про статус Криму можна вирішити в Гаазі
Статус Криму можна вирішити у Гаазі / REUTERS
Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив федеральний суддя США, Богдан Футей, який працював над текстом Конституції України.
"Якби у Криму була можливість проголосувати за status quo, чи щоб він був виключно автономною державою, тоді можна було би не мати з ними дипломатичного зв'язку. Але оскільки проголосували за приєднання до Росії, то виникає питання : Не визнавати Росію? Не визнавати Крим, як частину Росії? Остаточне рішення, можливо, треба буде прийняти Міжнародному суду у Гаазі", - зазначив Богдан Футей.
Футей зазначив, що для відповідного розгляду знадобиться також і дозвіл Росії.
"Думаю, що цей конфлікт буде існувати роками і не буде розв'язаний скоро", - вважає Богдан Футей.
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