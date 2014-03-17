Кримські сепаратисти будуть просити у Росії фінансової допомоги

Про це повідомляє прес-центр кримського парламенту.

«Раді міністрів Криму доручено підготувати проект звернення Верховної Ради Автономної Республіки Крим до Російської Федерації про надання фінансової допомоги Республіці Крим в обсягу, необхідному для безперебійного функціонування бюджетної системи Криму», - говориться в повідомленні.

До прийняття нормативно-правових актів Республіки Крим у сфері бюджетного і податкового законодавства на території Республіки Крим діятимуть положення Бюджетного і Податкового кодексів України.

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Як повідомляв УНІАН, розпущений Верховною Радою України парламент Криму оголосив, що працюватиме в діючому депутатському складі до вересня 2015 року.

Крім того, парламент вирішив, що до ухвалення нової редакції Конституції Республіки Крим діятиме Конституція АРК 1998 року.

Також на засіданні у понеділок нелегітимний парламент АРК проголосив регіон незалежною суверенною державою – Республікою Крим – і звернувся до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.