Україна продовжить виплачувати пенсії кримчанам

Жителям Криму продовжують виплачувати пенсії з держбюджету. Про це в інтерв'ю журналістам у Верховній раді сказала міністр соцполітики Людмила Денисова, повідомляє Gazeta.ua

"Ми досі фінансуємо виплати пенсій на Ощадбанк. Ми сподіваємося, що та банда, яка зараз знаходиться в Криму буде знати, що по інших ресурсах виплачувати пенсії неможливо", - зауважила вона.

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Денисова запевнила, що уряд буде забезпечувати соціальний захист кримчан. Відповідаючи на питання, як буде діяти міністерство враховуючи наміри кримської нелегітимної влади перейти на рубль, вона зазначила : "Це треба їх запитати, як вони збираються переходити на рублі. Ми цей референдум не визнаємо. Крим залишається у складі України, як автономна республіка".