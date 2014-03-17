ЧФ РФ запропонував командиру автобату в Бахчисараї зарплату розміром 2,7 тисячі грн
В автомобільний батальйон ВМС України (військова частина А2904), яка дислокується в Бахчисараї близько 15:00 прибули посланці командування Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
Командиру частини, підполковнику Садівнику в ультимативній формі представлено 3 можливих варіанти подальших дій:
1. Особовий склад батальйону отримує матеріальну допомогу у розмірі 4 тис. грн. від росіян і відбуває на територію України.
2. Особовий склад частини розриває контракт із МО України, залишається працювати у частині під патронатом РФ в якості цивільного персоналу, за що вони обіцяють зарплату в розмірі 2,7 тис.грн. щомісяця.
3. Військовослужбовці складають одночасно два рапорти, один з яких - про вихід із складу Збройних Сил України, та другий - прохання про включення їх до складу Збройних сил Росії.
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Командування частини заявило росіянам про свою вірність Присязі на вірність народу України. Росіяни пообіцяли повернутися через декілька годин.