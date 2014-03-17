Росія надасть Криму "моральну підтримку", про приєднання не йдеться - газета

Мова поки йде про моральну підтримку жителів півострова. Питання возз'єднання буде обговорюватися пізніше, повідомляє РБК.

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"Вітаючи волевиявлення народу Криму на референдумі 16 березня 2014р. за включення Республіки Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації, Державна дума виходить з того, що органи державної влади, що діють на території Криму, будуть підтримувати на території Криму міжконфесійну злагоду, мовне різноманіття, що склалися на даній території", - йдеться в заяві.

"Державна дума також зі свого боку своїми рішеннями і діями буде сприяти соціально-економічному розвитку Криму та добробуту його населення, миру, спокою і злагоди на даній території в перехідний період, - йдеться в документі. - Державна дума буде гарантією безпеки для всіх осіб, які перебувають на території Криму, незалежно від їх громадянства, національності, мовної і релігійної, дотримання їх законних прав і свобод".

Як заявив журналістам голова комітету Держдуми по справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький, прийняття заяви стане "стратегічний кроком, який визначить позицію Держдуми до розгляду питання про законодавчому оформленні возз'єднання Криму з Росією".

18 березня з екстреним заявою щодо ситуації в Криму має виступити президент Росії Володимир Путін. Його промову перед Федеральними зборами запланована на 15:00.

За підсумками референдуму понад 96% жителів Криму проголосували за вступ до складу Росії. На підставі цих результатів парламент автономії проголосив Крим незалежною державою і звернувся до Росії з проханням прийняти півострів як нового суб'єкта на правах республіки.