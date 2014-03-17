В Одесі затримали одного з організаторів проросійських мітингів - джерело

Як повідомило УНІАН джерело у Головному управлінні МВС в Одеській області, сьогодні ввечері Давидченка затримали в центрі міста, недалеко від офісу «Народної альтернативи».

Читайте такожУ Донецьку за меддопомогою звернулися 36 учасників мітингів, із них 4 людини перебувають в лікарнях

За даними джерела, в операції брали участь співробітники спецпідрозділу СБУ, яким намагалися перешкодити прихильники Давидченка. Джерело не змогло уточнити, де саме зараз знаходиться Давидченка, якого відвезли на автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня координатор організації «Народна альтернатива» Антон Давидченко під час мітингу в Одесі, що відбувся на підтримку референдуму в Криму і в Одесі, заявив, що 23 березня біля мерії відбудеться багаточисельний мітинг. Він заявив, що «не боїться СБУ, яке порушило проти нього кримінальну справу», а має намір і далі відстоювати «інтереси міста» і вимагати утворення території Новоросія (об'єднання Одеської, Миколаївської та Херсонської областей). Давидченко сказав, що «поки ми проводимо мирні акції, але, якщо до наших вимог не прислухаються, будемо застосовувати інші методи».