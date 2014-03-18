МЗС Великобританії: Євросоюз обговорює зниження енергозалежності від Росії

Про це заявив у понеділок глава МЗС Великобританії Вільям Хейг після закінчення зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, передає DW.

"Сьогодні ми розпочали дискусію щодо необхідності зменшення залежності Європи від російських постачань енергоносіїв у довгостроковій перспективі", - сказав він.

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Водночас Вільям Хейг відзначив, що список, до якого потрапив 21 громадянин Росії та України, проти котрих ЄС запровадив санкції, можуть розширити. Окрім того, "масштаб штрафних заходів проти Москви залежатиме від того, як російське керівництво відреагує на запит самопроголошеної влади Криму щодо прийняття українського півострова до складу РФ", - відзначив Хейг.

Голова МЗС Великобританії наголосив, що ЄС готовий до подальшого розширення санкції проти Росії. "Матимуть місце довгострокові витрати на наслідки для Росії, якщо Москва і надалі діятиме таким чином", - підкреслив Хейг