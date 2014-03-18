Путін схвалив проект договору про прийняття Криму до складу Росії
09:17, 18 березня 2014Політика
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Путін вважає за доцільне підписати договір про прийняття Криму до РФ.
Путін схвалив проект договору про прийняття Криму до складу Росії / REUTERS
Президент РФ Володимир Путін схвалив проект договору між Росією і Кримом про прийняття в РФ Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів, йдеться в розпорядженні глави держави, розміщеному на офіційному порталі правової інформації, повідомляють РИА Новости.
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"Вважати за доцільне підписати договір (...) на вищому рівні", - йдеться в розпорядженні.
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