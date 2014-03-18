Путін схвалив проект договору про прийняття Криму до складу Росії

Президент РФ Володимир Путін схвалив проект договору між Росією і Кримом про прийняття в РФ Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів, йдеться в розпорядженні глави держави, розміщеному на офіційному порталі правової інформації, повідомляють РИА Новости.

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"Вважати за доцільне підписати договір (...) на вищому рівні", - йдеться в розпорядженні.