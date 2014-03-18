У Держдумі заявили, що не бояться санкцій, і звернулися до США та ЄС

Депутати Держдуми одноголосно прийняли заяву, в якій вони просять президента США Барака Обаму й політиків ЄС поширити на них санкції, введені 17 березня у зв'язку з ситуацією в Україні. За документ проголосували 353 парламентарія, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"17 березня в черговий раз держдеп США (президент Барак) Обама та Євросоюз здійснили безглузду спробу налякати їжака ...", - сказав, представляючи колегам документ, перший заступник голови комітету Держдуми у справах громадських об'єднань і релігійних організацій Михайло Маркелов ("Єдина Росія"). За його словами, в Росії знають, "чим це все закінчується". "У багатьох країнах вони вже застосовувалися щодо Сербії, Білорусі, Сирії. Але ці країни не втратили почуття власної гідності, не втратили самоідентичності, вони залишаються єдиними незалежними державами", - підкреслив депутат.

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"Що стосується самих санкцій, то будь-які санкції сьогодні згуртують нашу політичну еліту - тому що перед бідою, перед зовнішньою загрозою ми завжди були єдині, наш бізнес, так і простих людей, незалежно від їх політичних поглядів", - уклав депутат.