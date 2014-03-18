Росія виділила допомогу Криму з бюджету Краснодарського краю

"Це сусідська допомога Краснодарського краю", - сказав Силуанов журналістам, не уточнивши обсяг перерахованих коштів.

Про те, що Крим отримав перші транші російської фінансової допомоги, раніше у вівторок повідомив РИА Новости перший віце-прем'єр уряду Криму Рустам Теміргалієв.

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У неділю в Криму і Севастополі пройшов референдум про статус півострова. За підсумками обробки 100% бюлетенів з виборчих дільниць, 96,77% виборців, які взяли участь у голосуванні, висловилися за входження Криму до складу РФ. За даними голови кримської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, явка склала 83,1%.