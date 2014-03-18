У Криму має бути три державні мови - Путін

Президент Росії Володимир Путін запропонував ввести в Криму три державні мови: російську, українську й кримськотатарську.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході звернення до Федеральних зборів.

«Ми з повагою ставимося до представників усіх національностей, що проживають у Криму. Це їхній спільний дім, їхня мала Батьківщина, й буде правильно, якщо в Криму – я знаю, що кримчани це підтримують, – буде три рівноправні державні мови: російська, українська й кримськотатарська», - сказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні й державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

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Кримські татари – корінний народ Криму – не брали участі в референдумі й звернулися до Верховної Ради України із заявою, в якій рішуче засуджується акт агресії з боку Російської Федерації та план із анексії Криму; не визнається легітимним кримський референдум 16 березня 2014 року, який «проводиться з метою змінити територіальну приналежність Криму»; категорично відкидаються будь-які спроби визначити майбутнє Криму без вільного волевиявлення кримськотатарського народу.

Меджліс також закликає парламент й інші найвищі органи державної влади негайно і разом із ООН, ОБСЄ, Радою Європи, Європейським Союзом забезпечити «вільне волевиявлення на здійснення кримськотатарським народом невід'ємного права на самовизначення на своїй історичній території - в Криму».