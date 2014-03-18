Путін: Дотримання прав росіян в Україні буде гарантувати суверенітет країни
13:36, 18 березня 2014Політика
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Президент РФ Володимир Путін вважає, що дотримання прав росіян, які перебувають на території України, буде гарантувати дотримання суверенітету країни.
Путін: дотримання прав росіян в Україні буде гарантувати суверенітет країни/ REUTERS
Путін вважає, що Україна повинна бути зацікавлена в тому, що права росіян були гарантовані, оскільки це буде гарантувати цілісність і суверенітет країни.
Говорячи про стосунки українського і російського народe, Путін зазначив "що ми все одно не зможемо один без одного". Він також підкреслив, що тільки громадяни України в змозі навести порядок у "власному домі".
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