Путін: Дотримання прав росіян в Україні буде гарантувати суверенітет країни

Путін вважає, що Україна повинна бути зацікавлена в тому, що права росіян були гарантовані, оскільки це буде гарантувати цілісність і суверенітет країни.

Говорячи про стосунки українського і російського народe, Путін зазначив "що ми все одно не зможемо один без одного". Він також підкреслив, що тільки громадяни України в змозі навести порядок у "власному домі".