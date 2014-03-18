Путін погодився прийняти Крим і Севастополь до складу Росії

13:55, 18 березня 2014
Політика
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У своєму рішенні президент РФ грунтується на результатах псевдореферендуму, а також спирається на "волю народу".

Путін погодився прийняти Крим і Севастополь до складу Росії / Reuters

Путін погодився прийняти Крим і Севастополь до складу Росії.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив на прес-конференції щодо ситуації в Криму у вівторок, 18 березня.

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"Сьогодні, спираючись на результати референдуму, проведеного в Криму, і спираючись на волю народу, прошу розглянути закон про прийняття до складу Росії двох нових суб'єктів Федерації, Республіки Крим і міста Севастополя", - сказав Путін.

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