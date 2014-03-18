Аксьонов запропонував військовослужбовцям у Криму перейти на бік РК

Про це йдеться у наказі Аксьонова від 17 березня, який 18 березня оприлюднила Рада міністрів.

«Військовослужбовцям, які проходять військову службу в з'єднаннях, військових частинах і підрозділах Збройних Сил України, інших військових формуваннях і правоохоронних органах, розташованих на території Республіки Крим і Севастополя, і які не бажають проходити військову службу в Збройних Силах Республіки Крим, інших військових формуваннях і правоохоронних органах Республіки Крим, подати у встановленому порядку рапорт про розірвання контракту», - зазначається у наказі.

«Взяти до уваги, що майно, зокрема військова техніка, озброєння, що знаходиться у господарському віданні або оперативному управлінні з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ, підприємств, установ і організацій, що знаходяться у сфері управління Міністерства оборони України, а також військових формувань і правоохоронних органів, розташованих на території Республіки Крим і Севастополя, є державною власністю Республіки Крим», - написав Аксьонов.

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За його словами, військовим і правоохоронцям, які бажають працювати на Республіку Крим, слід подати рапорт про прийом на військову службу до Збройних сил РК або правоохоронних органів.

Аксьонов також доручив своєму раднику «Мерцалову В.В. спільно із заступником Головнокомандувача ВМФ Російської Федерації Федотенковим О.М.» забезпечити координацію роботи з проведення інвентаризації майна і надати пропозиції щодо його використання.

«За невиконання даного наказу винні особи несуть кримінальну відповідальність», - попередив Аксьонов.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що 96,6% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

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Розпущений Верховною Радою України парламент Автономної Республіки Крим 17 березня проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Російської Федерації з пропозицією про прийом Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.

Того ж дня президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про визнання Республіки Крим», згідно з яким вона визнана незалежною державою.

Сьогодні, 18 березня у Москві було підписано угоду про прийом до складу РФ Криму і Севастополя.