Запасів продовольства у заблокованих військових у Криму вистачить на 7-10 днів – ВМС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на селекторній нараді заявив командувач Військово-морськими силами України, контр-адмірал Сергій Гайдук.

“Ми створили запаси по службах тилу продовольства, питної води, запаси пального, одягу. Автономність військових частин коливається від 7 до 10 діб. Це дозволить протягом цього часу без зовнішніх поставок продовольства та інших потреб виконувати завдання”, - сказав контр-адмірал.Читайте такожОкупанти штурмують військовий топографічний центр у Сімферополі - журналіст

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.Читайте такожОкупанти вимагають від солдатів зенітно-ракетного полку в Євпаторії скласти зброю - журналіст

За даними в.о. міністра оборони Ігоря Тенюха, станом на 17 березня в Криму перебуває 21 тисяча 600 військовослужбовців Російської Федерації.

Також він повідомив, що Росія продовжує формувати у північно-східних і південних напрямах поблизу кордону з Україною оперативно-тактичні угруповання військ, загальна чисельність яких може досягати понад 60 тисяч осіб.