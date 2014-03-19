У Криму Московський патріархат зі зброєю описує майно УПЦ КП - архієпископ

02:02, 19 березня 2014
Політика
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У Криму священики Московського патріархату почали інвентаризувати майно, яке належить представникам Київського патріархату. 

архиепископ Кримский Климент / facebook

Про це в ефірі "5 каналу" розповів архієпископ Кримський Климент.

"Нещодавно був випадок, коли священик Московського патріархату зі Севастополя разом із озброєними активістами приїхав у село Перевальне і почав цікавитись інформацією щодо документації, почали робити опис нашого майна і попередили: щойно українські військові покинуть Перевальне, ця церква на території військової частини належатиме Московському патріархату", – повідомив архієпископ Климент.

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