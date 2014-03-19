У Криму Московський патріархат зі зброєю описує майно УПЦ КП - архієпископ

Про це в ефірі "5 каналу" розповів архієпископ Кримський Климент.

"Нещодавно був випадок, коли священик Московського патріархату зі Севастополя разом із озброєними активістами приїхав у село Перевальне і почав цікавитись інформацією щодо документації, почали робити опис нашого майна і попередили: щойно українські військові покинуть Перевальне, ця церква на території військової частини належатиме Московському патріархату", – повідомив архієпископ Климент.