Якщо ЄС і США введуть економічні санкції, Росія знайде собі інших партнерів - Пєсков

Про це заявив у вівторок в інтерв'ю британській телерадіокомпанії Бі-Бі-Сі прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

"Якщо один економічний партнер з одного боку світу накладає санкції, ми звернемо увагу на інших партнерів в іншій частині світу. Світ не однополярний, ми сконцентруємося на інших економічних партнерах", - сказав Пєсков.

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За його словами, можливі економічні санкції США і ЄС щодо Росії є неприйнятними, а РФ і далі має намір пропонувати Євросоюзу економічне співробітництво.

"Ми хочемо залишатися в хороших відносинах з ЄС і з США. Особливо з ЄС, оскільки Євросоюз - основний економічний, інвестиційний і торговий партнер Російської Федерації", - зазначив Пєсков.

"Наша взаємна економічна залежність передбачає, що ми повинні зберігати хороші відносини", - заявив прес-секретар президента РФ.

Він також висловив упевненість, що обговорення глобальних економічних проблем без участі Росії не може бути повноцінною дискусією.