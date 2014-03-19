У Криму викрали і викинули в полі журналіста "Радіо Свобода"

Про інцидент він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст повідомив, що потрапив в АР Крим 16 березня безперешкодно проїхавши Джанкой.

"Чуваки витягли мене з автобуса, наділи наручники, мішок на голову і кинули на заднє сидіння своєї машини. Думаю, хотіли показати місцеві пам'ятки архітектури, тому каталися ми довго. Втім, екскурсію я не оцінив, все-таки через чорну тканину видно не так і багато. Закінчилося наше побачення посеред мальовничого кримського поля. Це тут, мабуть, традиція така. Хлопці "подякували" за роботу, але попросили найближчим часом до них не заїжджати. Кажуть, хорошого потрошку. Попрощалися щиро: "Слава Україні, б ...". Почуття переповнювали, тому я промовчав", - написав він.

Журналіст лише через деякий час зміг повідомити про своє місцезнаходження: "Ось тільки зараз добрався до цивілізації. Вибачте, якщо змусив переживати. Я і сам не очікував такого теплого прийому".