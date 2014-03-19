Україна до кінця 2014 року підпише економічну частину Асоціації - посол в ЄС
04:22, 19 березня 2014Політика
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Представник України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв прогнозує підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС до кінця поточного року
Україна до кінця 2014 року підпише економічну частину асоціацію з ЄС
Про це він сказав в інтерв'ю телекомпанії "5 канал".
"Це залежить від обох сторін, але я прогнозую, що це відбудеться до кінця поточного року", - сказав він.
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Дипломат також додав, що політична частина, підписання якої заплановано на 21 березня, містить положення про забезпечення територіальної цілісності, недоторканності та безпеки кордонів України.
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