Україна до кінця 2014 року підпише економічну частину Асоціації - посол в ЄС

Про це він сказав в інтерв'ю телекомпанії "5 канал".

"Це залежить від обох сторін, але я прогнозую, що це відбудеться до кінця поточного року", - сказав він.

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Дипломат також додав, що політична частина, підписання якої заплановано на 21 березня, містить положення про забезпечення територіальної цілісності, недоторканності та безпеки кордонів України.