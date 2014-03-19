МЗС РФ: Москва схвалила візит Глави Ради Європи, але його не пустили в Росію "свої"
09:14, 19 березня 2014Політика
0 0
МЗС РФ стверджує, Голові Ради Європи Герману ван Ромпею було запропоновано прибути до Москви для переговорів 19 березня, проте його не пустили до Росії "свої".
МЗС РФ: Москва схвалила візит Глави Ради Європи, але його не пустили в Росію "свої" / Фото : REUTERS
"У Москві оперативно відгукнулися на цей запит і запропонували лідеру Євросоюзу прийняти його 19 березня ... Проте Голови Євроради до Москви не пустили. Причому не пустили свої ж", - йдеться у заяві МЗС РФ, яке розміщено на сайті.
У МЗС похвалили Ромпея за бажання дізнатися "правду про те, що діється в Україні".
Крім цього, у відомстві вважають, що Глава Євроради Герман ван Ромпей увійшов у нібито "новий санкційний список невиїзних з Євросоюзу до Росії".
"За іронією долі першим номером в цей список вписаний сам Голова Євроради Х.Ван Ромпей", - йдет у заяві МЗС РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter