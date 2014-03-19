Яценюк відправив двох міністрів у Крим для врегулювання конфлікту

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.

«Уряд дав термінове доручення першому віце-прем'єр-міністру Яремі та міністру оборони Тенюху відбути до Криму для врегулювання ситуації і деескалації конфлікту, а також недопущення переходу конфлікту у воєнну стадію», - сказав Семерак.Читайте такожУ Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя

Він також повідомив, що урядовці вже відбули в аеропорт і найближчим часом прибудуть до АР Крим.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні і державні об'єкти в Криму.Читайте такожУкраїнським військовим у Криму дозволили застосовувати зброю - Міноборони

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу РФ двох нових суб'єктів - Крим і Севастополь, а в Кремлі було підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом і Україна ніколи не визнає незалежності Криму і приєднання його до Росії.Читайте такожЯценюк виступив зі зверненням до жителів Півдня і Сходу України

За даними Міноборони України, 18 березня під час штурму 13-го фотограмметричного центру в Сімферополі прямим влученням у ділянку серця було вбито прапорщика Какурина, який перебував на спостережній вежі автопарку частини. Крім того, пострілами в ділянку шиї і руки було поранено капітана Федуна. Ще один український військовослужбовець дістав тяжкі травми ніг і голови від ударів кийками, арматурою та іншими предметами. Нападники були одягнені у військову форму військовослужбовців Збройних сил РФ без розпізнавальних знаків і озброєні автоматичною зброєю і снайперською гвинтівкою.