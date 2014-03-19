Батальон морської піхоти в Феодосії назвав свої вимоги до української влади

Про це повідомив заступник командира з виховної роботи бригади морської піхоти майор Ростислав Ломтєв, пише "Українська правда".

"Нам потрібен конкретний алгоритм дій, директиви, як діяти у зв’язку з подіями, які відбулися в Криму останніми днями", - сказав він.

Водночас в самому батальйоні підготували звернення до командування збройних сил та керівництва держави.

У документі військові вимагають "терміново гарантій щодо збереження особового складу батальйону як єдиного цілого".

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Крім того, вони вимагають "терміново гарантувати подальше проходження служби в одній військовій частині в Україні".

"Вимагаємо це обговорити і вказати єдине місце, де б ми всі разом (а не в різних військових частинах) проходили подальшу службу", - сказано у зверненні військових.

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"Вимагаємо терміново провести переговори і вивести особовий склад – також сказано у зверненні.

"Якщо це не буде зроблено, наслідки можуть бути непередбаченими, до повної втрати батальйону", - зазначили військові 1-го Феодосійського окремого батальйону морської піхоти ВМС України.