Посол ЄС: Крим стає одним з найбільш небезпечних регіонів світу

Про це заявив посол ЄС Ян Томбінський, передає прес-служба представництва.

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Він нагадав, що з часу, коли 27 лютого група озброєних людей захопила урядові будівлі в Сімферополі, все більше українців стають жертвами порушень прав людини, повідомляє Українська правда.

"Серед порушень, про які повідомлялось, - насильницьке зникнення людей, неналежне поводження і катування, насильницькі напади на журналістів, обмеження свободи ЗМІ, пересування і мирних зібрань", - заявив посол.

Він висловив жаль у зв'язку з загибеллю українського військовослужбовця Какурина, якого вбили під час штурму військової частини в Сімферополі, і кримського татарина Аметова, тіло якого знайшли зі слідами тортур.

"Правоохоронні органи повинні негайно розпочати ефективне і об'єктивне розслідування, і винні за це ганебне злочин повинні постати перед правосуддям", - заявив Він.

Він закликав негайно звільнити без будь-яких умов всіх викрадених активістів і військових.

"Я рішуче засуджую ці випадки насильницьких зникнень людей, які перетворюють Крим під владою самопроголошеної на один із найбільш небезпечних регіонів світу", - заявив посол ЄС.

Томбінський висловив стурбованість ситуацією зі свободою ЗМІ в Криму, відключенням каналів та нападами на журналістів.

Він закликав також забезпечити право на мирні зібрання та забезпечити права національних меншин, насамперед кримських татар.

"Міжнародним спостерігачам за ситуацією з правами людини, зокрема Ради Європи, ОБСЄ і ООН, має бути надано негайний необмежений доступ в Крим", - заявив він.