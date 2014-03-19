Україна проситиме ООН визнати Крим демілітаризованою зоною

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій.

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Зокрема, за його словами, РНБО доручила Кабінету міністрів невідкладно звернутися до ООН щодо визначення території АР Крим демілітаризованою зоною.

Парубій зазначив, що Україна пропонує схему виведення як російських, так і українських військ з території АРК. Саме з такою схемою Україна звертатиметься до ООН, додав він.

Парубій висловив сподівання, що план, запропонований Україною, буде сприйнято і в Росії.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела в окупованому російськими військами незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто брав у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Того ж дня в Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів.

Довідка УНІАН. Демілітаризована зона - територія, на якій за міжнародним договором чи іншим актом ліквідовані військові споруди та інші об'єкти, заборонено тримати збройні сили, споруджувати нові укріплення, військово-промислові підприємства