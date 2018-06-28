Юрій Продан: Газ по $378 для нас – не катастрофа

Коли реально відновляться реверсні поставки газу з Європи в Україну і чи йдеться про значні їх обсяги?

У нас є контракти на реверсні поставки з Польщі та Угорщини – там йдеться про обсяги до п’яти мільярдів кубометрів газу. Однак це недостатній обсяг. Бо, якщо виникнуть непередбачувані обставини з поставками газу в Україну з Росії, або ціна на російський газ для нас різко зросте, нам будуть потрібні більші обсяги реверсу.

Саме для цього ми проводимо переговори з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером щодо словацького маршруту. Все залежатиме від словацького оператора Eustream, який повинен дати остаточну згоду. Але ми розраховуємо, що технічно це можна зробити за 7-14 місяців.

Наші експерти вважають, що зі Словаччини ми можемо отримувати 10-15 мільярдів кубометірв газу. Згідно наших технічних оцінок, для цього потрібні незначні роботи – треба створити спільну україно-словацьку технічну групу. Її створення має початися вже найблжчим часом.

Словацькі магістральні трубопроводи не заповнені до кінця, мають багато вільних потужностей. Тому словаки кажуть, що в них є вільні потужності в бік України на 80 мільйонів кубометірв газу щодня. Для того, щоб отримувати цей газ, нам спільно треба побудувати «перемичку» якомога скоріше. Чекати аж 14 місяців ми не можемо.

Єврокомісія бачить Україну в ролі такого собі енергетичного хаба Європи – принаймні, центральної та східної Європи. Чи це збігається з вашим баченням української стратегії?

Так, наше бачення, наша стратегія – це створення енергетичного хаба. Але це буде залежати і від позиції європейських операторів. Треба запроваджувати схеми віртуального реверса, щоб оператори узгоджували потоки газу, а трейдери узгоджували поставки газу в різні частини Європи. Ми пропонуємо європейським компаніям використовувати українські сховища і зберігати в них 15 мільярдів кубометрів газу, який, в перспективі, буде використовуватись для потреб Європи.

Існує підозра, що російської знижки на газ для України з квітня вже не буде. Чи дасть собі раду Київ?

На сьогоднішній день немає підстав сподіватися, що для України ціна в 268 доларів за тисячу кубометрів російського газу збережеться на весь рік. Можна лише мріяти, що в кінці кожного кварталу ми отримаємо ціну в 268 доларів, розраховувати на це не доводиться. Тобто, якщо протокол про збереження нижчої ціни не буде підписано, ми автоматично повертаємося до старих цін. В цьому випадку ціна російського газу для України становитиме десь 378 доларів. Це близько до європейської ціни, бо ціна спотового газу в Європі коливається від 350 до 400 доларів. Вважаю, що це для нас не катастрофа.

Вища російська ціна продиктована тим, що Україна не повернула борги «Газпромові» за спожитий раніше газ?

Ми вже погасили півтора мільярда доларів боргу за минулий рік. Ще залишається 1,4 мільярда доларів за 2013 і 296,3 мільйона доларів за лютий цього року. Тобто, в цілому, ми винні ще десь 1,7 мільярда доларів.

Ще донедавна була надія, що ми отримаємо другий транш обіцяного російського кредиту і почнемо ним покривати борг «Газпрому», але гроші не надійшли. Тепер маємо надію розрахуватися з допомогою коштів, які отримаємо від МВФ.

Крім того, проведемо тарифну реформу, яка почнеться найближчим часом, щоб ліквідувати розрив на ціну на газ для теплокомуненерго. Бо, на сьогодні, різнобій в тарифах компенсується повністю з державного бюджету. А після реформи з’явиться ресурс для сталих розрахунків, без затримок.

Як ситуація в Криму впливає на енергетичну стратегію України щодо півострова?

Одномоментно розірвати енергетичні зв’язки Криму з материковою Україною неможливо. Крим сьогодні на 90 відсотків залежить від української електроенергії і, якщо розірвати зв'язки, у півострова виникають серйозні енергетичні проблеми. Особливо, в зимовий період. Якщо ж не буде поставок газу з Херсонської та Запорізької областей, то в автономії не буде покриватись і баланс в газі.

Для досягнення енергетичної самодостатності, Криму потрібно десь три-п’ять років і майже п’ять мільярдів доларів вкладень.

Що відбувається з компанією «Чорноморнафтогаз» на тлі кримської кризи?

З «Чорноморнафтогазом» - те саме, що і з українськими військовими частинами у Криму. Бурові установки взяті під контроль озброєними автоматами «зеленими чоловічками». Взагалі, російська військова кампанія матиме негативний вплив на іноземні інвестиції в шельф Чорного та Азовського морів. Крім того, в Криму, донедавна, працювали зарубіжні інвестиції в сонячній та вітровій енергетиці. Як тепер бути з цим, коли з’являються люди з автоматами? Поки що важко відповісти.

Беручи до уваги конфлікт, розв'язаний Росією, чи є майбутнє у подальшій реалізації російського проекту «Південний потік» в обхід України?

Ми будемо ставити питання перед Європейською Комісією щодо того, що «Південний потік» не є економічно обґрунтованим і не забезпечує диверсифікацію постачання газу для Європи. Всі головні вектори – через Україну, Білорусь, «Північний потік», «Південний потік» – всі вони прив’язують Європу до одного, російського, джерела. Тим часом, Росія не завжди виконує всі умови щодо поставок газу Європі.

Але й сама Україна все ще надзвичайно сильно залежить від російського газу...

Ми працюємо і будемо ще наполегливіше працювати над диверсифікацією. Зокрема, зараз зосередимось на терміналі для прийняття скрапленого газу. Він має бути плавучим, розташується біля порту Південний на Одещині, і буде розрахований десь на 5-10 мільярдів кубометрів газу. Бажано зацікавити в цьому проекті американські компанії, щоб термінал належав їм і вони були трейдерами газу. Таким чином газ можна отримувати з Катару, з США і з Азербайджану. Крім того, американці мають досвід таких терміналів і компаніям США легше знаходити спільну мову з Туреччиною щодо пропуску газових танкерів через Босфор.



Ростислав Хотин, Брюссель