Поживанов повернувся в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам.

Поживанов прийшов до парламенту України і був, зокрема, біля зали, де відбувалося засідання фракції “Батьківщина”.

На уточнююче запитання УНІАН, чи він назовсім повернувся до України, Поживанов відповів: “Майже так”.

На уточнююче запитання, чи закрито проти нього кримінальні справи, Поживанов відповів: “Усі”.

Він повідомив, що йому прийшло повідомлення “ще 17 лютого, що 27 січня, ще до всіх цих подій, закрили кримінальні справи”.

“Вони викликали справу з СБУ, вони зареєстрували її в єдиному реєстрі, а потім приїхав у Відень слідчий і я годин шість давав покази. Коли він приїхав, то вони з мене звинувачення зняли і закрили справу як незаконно порушену”, - зазначив Поживанов.

На запитання, чи він братиме участь у парламентських виборах у разі дострокового розпуску парламенту, Поживанов відповів: «Якщо будуть, то обов'язково».

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2011 року Поживанова Генеральна прокуратура України оголосила в розшук. З того часу він жив і працював в Австрії.