Російські окупанти закидали український корвет бойовими гранатами

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра оборони України Леонід Поляков. Він привів декілька прикладів.

“Вчора була здійснена спроба проникнення на адміністративну територію аеродрому “Бельбек”. Напад було зупинено шляхом застосування зброї: було зроблено попереджувальні постріли військовослужбовцями Збройних Сил України. І таким чином ця спроба була зупинена. Також продовжуються й інші агресивні дії з боку російських військовослужбовців. Наприклад, поруч з ботом корвету “Тернопіль” періодично курсує буксир Чорноморського флоту РФ, з якого кидають бойові гранати під борт корабля, від яких він зазнає пошкоджень. Постійно лунають погрози штурму корабля”, - сказав заступник міністра.

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Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військами Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто брав у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

17 березня міністр оборони Ігор Тенюх заявив, що керівництво Збройних Сил України домовилося з росіянами про перемир'я до 21 березня.

Він пояснив, це означає, що з боку російських військових у Криму не відбувається блокування український частин, а українські частини зможуть поповнити свої запаси. “Зупинено провокаційні штурми, провокаційні тиски на військовослужбовців, Військово-морських сил та Повітряних Збройних сил України”, - сказав міністр оборони.

Також він додав, що на 17 березня в Криму перебуває 21 тисяча 600 військовослужбовців Російської Федерації.

Однак, уже 18 березня під час штурму 13-го фотограмметричного центру в Сімферополі прямим попаданням в область серця був убитий прапорщик Сергія Какурін, який перебував на спостережній вежі автопарку частини. Крім того, пострілами в область шиї і руки був поранений капітан Федун. Ще один український військовослужбовець отримав тяжкі травми ніг і голови від ударів кийками, арматурою та іншими предметами.

Нападники були одягнені в військову форму військовослужбовців Збройних сил РФ без відзнак і озброєні автоматичною зброєю і снайперською гвинтівкою.