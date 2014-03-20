У Криму російські військові захопили два українських корвета

Захопленими виявилися корвети "Луцьк" та "Хмельницький". Моряків, які на них перебували, вивели на сушу. Всього їх було близько 200.

Про це повідомив ТСН офіцер ВМС України.

Також сьогоді вранці корабель управління "Донбас", рятувальний буксир "Кременец" та протипожежний катер "Борщив" підняли Андріївський прапор Росії.

Читайте такожРосіяни захопили військову ТРК в Криму

Як повідомлялося раніше, українські моряки в Криму чатують на заблокованих кораблях посеред Донузлаву. Кораблі ВМС України продовжують знаходитися на відстані близько 700 метрів від берега озера Донузлав, аби запобігти захопленню їх російськими військовослужбовцями.