Злочини Кернеса пов'язані з організаціями типу "Оплот" - Махніцький
23:36, 20 березня 2014Політика
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Злочини, які інкримінуються міському голові Харкова Геннадію Кернесу, пов'язані з діяльністю організацій, подібних "Оплоту"
Злочини Кернеса пов'язують з організаціями типу "Оплот" / infa.kharkov.ua
Про це в ефірі 5 каналу заявив в. о. генерального прокурора України Олег Махніцький, повідомляють Вести.
"Ті злочини, які йому інкримінують, пов'язані з одним з тих бандитських угруповань, які перед цим згадувалися ("Молода гвардія", "Оплот" ), - сказав Махніцький.
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Відповідаючи на питання про те, чи мається на увазі "Оплот", в. о. генпрокурора сказав: "одна з подібних організацій".
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