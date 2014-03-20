Злочини Кернеса пов'язані з організаціями типу "Оплот" - Махніцький

Про це в ефірі 5 каналу заявив в. о. генерального прокурора України Олег Махніцький, повідомляють Вести.

"Ті злочини, які йому інкримінують, пов'язані з одним з тих бандитських угруповань, які перед цим згадувалися ("Молода гвардія", "Оплот" ), - сказав Махніцький.

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Відповідаючи на питання про те, чи мається на увазі "Оплот", в. о. генпрокурора сказав: "одна з подібних організацій".