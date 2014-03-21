ЄС підпише Угоди про асоціацію з Грузією та Молдовою у червні - Баррозу

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив УНІАН і кільком румунським журнаслітам у п'ятницю вночі після робочої вечері лідерів 28-ми країн ЄС.

"Дуже важливо, що лідери Європейського Союзу вирішили, що підписання Угод про асоціацію з глибокими та всеосяжними зонами вільної торгівлі з Молдовою та Грузією відбудеться не пізніше червня цього року. Це було одностайне рішення усіх глав держав та урядів країн ЄС," сказав Баррозу.

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"Ми маємо тепер перекласти всі ці документи на усі мови країн ЄС, але встигнемо, хоча це значна робота," додав Президент Єврокомісії.

Раінше ЄС планував підписати Угоди про асоціацію з Грузією та Молдовою до кінця серпня цього року, але невідомо, чи сплинула на перенесення планів щодо підписання криза у Криму. Грузія та Молдова мають проблеми з сепаратиськими регіонами -- Абзахією, Південною Осетією та Придністров'ям, -- які користуються підтримкою Росії.