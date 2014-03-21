Колишній прикордонник надав свій вертоліт для охорони українського кордону

Як повідомляє прес-служба відомства, чоловік запропонував використовувати для охорони кордону його власний, офіційно зареєстрований, вертоліт. Крім того, він готовий взятий на себе витрати на його обслуговування.

"Державна прикордонна служба пишається такими патріотами і дякує усім, кому небайдужа доля нашої Батьківщини!" - йдеться в повідомленні прес-службі відомства.