Колишній прикордонник надав свій вертоліт для охорони українського кордону
05:36, 21 березня 2014Політика
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На Державну прикордонну службу у четвер, 20 березня, звернувся громадянин України, який проходив службу в Прикордонних військах пілотом в авіаційному полку в 90-х роках.
Колишній прикордонник надав свій вертоліт для охорони українського кордону / mischko.livejournal.com
Як повідомляє прес-служба відомства, чоловік запропонував використовувати для охорони кордону його власний, офіційно зареєстрований, вертоліт. Крім того, він готовий взятий на себе витрати на його обслуговування.
"Державна прикордонна служба пишається такими патріотами і дякує усім, кому небайдужа доля нашої Батьківщини!" - йдеться в повідомленні прес-службі відомства.
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