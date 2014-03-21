Путін остаточно анексував Крим

Президент РФ Володимир Путін підписав закони про входження Криму та Севастополя до складу Російської Федерації. Церемонія підписання пройшла в урочистій обстановці Катерининського залу Першого корпусу Кремля, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Путін поставив свій підпис під законом про ратифікацію міждержавного договору "Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів", який був підписаний 18 березня. З цієї дати Республіка Крим вважається прийнятою до РФ.

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Крім того, глава держави підписав федеральний конституційний закон про входження Криму до складу РФ і утворення в країні нових суб'єктів - Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя.

Найменування нових суб'єктів РФ - Республіка Крим та місто федерального значення Севастополь - будуть включені в статтю Конституції "Федеративний устрій" (ч.1 статті 65 Основного закону).

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На підписанні документів в Єкатерининському залі були присутні спікери обох палат Валентина Матвієнко та Сергій Наришкін, їх заступники, а також керівники думських фракцій.

"Прошу депутатів обох палат активно включиться в цю роботу та зробити все, що від вас залежить, щоб цей процес пройшов не просто безболісно, а пішов би на користь всієї Росії та кримчан", - сказав глава держави.