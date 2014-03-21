Кримські сепаратисти почали писати свою конституцію

Як повідомляє прес-служба парламенту автономії, таке рішення ухвалене на засіданні президії у п'ятницю, 21 березня.

Очолив конституційну комісію перший заступник голови Держради РК Григорій Іоффе.

До її складу увійшли члени президії кримського парламенту - Костянтин Бахарєв, Юхим Фікс, Володимир Кличніков, Людмила Лубіна, Світлана Савченко, а також депутат Лентун Безазієв, заслужений юрист України Григорій Демидов, фахівці у сфері юриспруденції, політичних і історичних наук, економісти, правознавці.

«За пропозицією депутатів до складу конституційної комісії будуть включені представники депортованих народів і ветеранських організацій Криму», - сказано в повідомленні.

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Комісії доручили представити проект Конституції РК у Держраду.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.

Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий і категоричний протест проти визнання Російською Федерацією самопроголошеної Республіки Крим як суб'єкта міжнародного права. МЗС України підкреслює, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.