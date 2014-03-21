Катеринчук вважає переломним для України підписання асоціації з ЄС

Підписання Україною політичної частини асоціації з Європейським Союзом стане переломною у нинішній непростій ситуації, коли наша держава фактично опинилися сам на сам у протистоянні з російським агресором.

Про це сказав лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола Катеринчук.

«Сьогодні звучать окремі критичні зауваження щодо неповноцінності підписання угоди. Мовляв, чому лише політична складова, чому ми не підписуємо асоціацію у вже раніше ратифікованому варіанті? Відповідь чітка і однозначно зрозуміла – ми повинні зберегти усі можливі дипломатичні шляхи розв’язання української кризи. Інакше ми опинимось на порозі останньої світової війни», - вважає Микола Катеринчук.

При цьому він висловив переконання, що економічна частина безумовно буде підписана, але це стане можливим лише після того, коли в ній будуть враховані інтереси південно-східного індустріального регіону України.

«Наша партія з самого початку свого заснування заявила про свою стратегічну ціль – повноцінне членство України в Європейському Союзі. Якщо до подій Майдану про це європейці не хотіли навіть говорити, то нині ми почули чіткий сигнал від Європейського комісара з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле про те, що Євросоюз готовий дати Україні перспективу членства», - наголосив лідер партії.

Катеринчук вважає це першою перемогою на шляху становлення України, як незалежної європейської держави.

«Це перемога, але не остаточна. Основна боротьба попереду. Ми готові до того аби вистояти у відвертій російській агресії та відстояти своє європейське майбутнє. За нас цього ніхто не зробить. І підписання політичної частини асоціації є тому твердженням. Ми, українці, маємо докласти зусиль, провести радикальні реформи та змінити країну таким чином, аби наступні кроки щодо членства в ЄС були впевненими та рішучими», - резюмував політик. – «А світ нам обов’язково посприяє в цьому, бо з нами правда».