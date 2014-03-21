Генпрокуратура провела обшук у офісах та квартирах Ставицького

Про це Українській правді повідомили кореспонденти hromadske.tv, присутні на місці подій.

Обшук був проведений в трьох квартирах Ставицького у Пасажі.

Також, як повідомляють кореспонденти hromadske.tv, у офісному приміщенні на вулиці Шота Руставелі, яким володіє дружина Ставицького, виламано двері - можливо, слідчими.

За інформацією Української правди, Ставицький проходить у кримінальному провадженні, відкритому за фактами вчинення особами з числа вищого керівництва держави злочинів за статтями "привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах", а також "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Зокрема, підписи Ставицького як екс-керівника НАК Надра України стоять під документами відчуження з державної власності резиденції Межигір'я.

За інформацією джерел Української правди, після втечі президента Януковича Ставицький виїхав до Італії.