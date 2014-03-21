До голови «Нафтогазу» Бакуліна прийшли медики, в кабінеті ведеться обшук
У будівлю Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», де сьогодні співробітники Міністерства внутрішніх справ почали слідчі дії в рамках розслідування корупційних схем у нафтогазовій галузі, прибули медики, які мають намір надати допомогу голові НАК «Нафтогаз» Євгену Бакуліну.
Як передає кореспондент УНІАН, Євген Бакулін, якого МВС підозрює у скоєнні економічних злочинів, зараз перебуває у своєму кабінеті, але ймовірно він непритомний. Йому потрібна кваліфікована медична допомога.
Читайте такожНевідомі блокують виїзд з будівлі «Нафтогазу» через можливе затримання глави компанії
Роботі медиків не перешкоджають. Проте раніше народні депутати від "Батьківщини" Микола Княжицький та Дмитро Андрієвський, які також перебувають у будівлі, намагалися не пустити медиків до Кабінету Бакуліна під приводом того, що вони можуть відвезти чиновника.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, біля кабінету Бакуліна перебувають кілька озброєних силовиків, у самому кабінеті ведуться слідчі дії.
Раніше невідомі заблокували виїзд з центрального офісу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у зв'язку з можливим затриманням голови НАК Євгена Бакуліна.