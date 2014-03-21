До голови «Нафтогазу» Бакуліна прийшли медики, в кабінеті ведеться обшук

Як передає кореспондент УНІАН, Євген Бакулін, якого МВС підозрює у скоєнні економічних злочинів, зараз перебуває у своєму кабінеті, але ймовірно він непритомний. Йому потрібна кваліфікована медична допомога.

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Роботі медиків не перешкоджають. Проте раніше народні депутати від "Батьківщини" Микола Княжицький та Дмитро Андрієвський, які також перебувають у будівлі, намагалися не пустити медиків до Кабінету Бакуліна під приводом того, що вони можуть відвезти чиновника.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, біля кабінету Бакуліна перебувають кілька озброєних силовиків, у самому кабінеті ведуться слідчі дії.

Раніше невідомі заблокували виїзд з центрального офісу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у зв'язку з можливим затриманням голови НАК Євгена Бакуліна.