Тимошенко: Переговори з Путіним потрібно вести лише з позиції сили

Про це сказала лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко в програмі «Шустер лайф» на Першому Національному.

«Переговори з Путіним можуть вестись виключно з позиції сили, і сьогодні світ створює таку площадку, розмовляти з ним з позиції сили», - сказала вона.

Тимошенко нагадала, що США та ЄС вже вводять економічні санкції проти Росії, в тому числі заблоковані операції з кредитними картками Visa та Mastercard.

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«І вони (Росія - УНІАН) кажуть, що ми їм ще якісь мільярди винні – ми їм на картку Visa перерахуємо все, що ми їм заборгували» , - пожартувала Тимошенко.

Вона переконана, що успішність переговорів залежатиме від їх формату.

«Я переконана, що через місяць Путін буде просити демократичний світ сісти за стіл переговорів, але тоді не факт, що вони за цей стіл сядуть», - зауважила вона, повторивши, що вести переговори з Росією, поки не буде звільнено Крим, недоцільно.