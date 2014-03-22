Яценюк каже, що найближчим часом РФ спробує захопити Одеську область

Про це він заявив а ефірі 1+1.

"У них зараз є декілька цілей. Основна з цілей - це зараз Одеська область", - сказав Яценюк.

За його словами, російська агентура також планує заворушення на території східних областей.

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"Туди заслали професійних провокаторів, туди заслана спецагентура з території Росії, але ми намагаємося уникнути протистояння, і наші служби працюють над цим", - сказав Яценюк.

Прем'єр запевняє, що тримає зв'язок з усіма без винятку главами обласних адміністрацій.