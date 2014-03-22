Яценюк каже, що найближчим часом РФ спробує захопити Одеську область
01:35, 22 березня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що головна мета Росії найближчим часом - захоплення Одеської області
Найближчим часом РФ спробує захопити Одеську область
Про це він заявив а ефірі 1+1.
"У них зараз є декілька цілей. Основна з цілей - це зараз Одеська область", - сказав Яценюк.
За його словами, російська агентура також планує заворушення на території східних областей.
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"Туди заслали професійних провокаторів, туди заслана спецагентура з території Росії, але ми намагаємося уникнути протистояння, і наші служби працюють над цим", - сказав Яценюк.
Прем'єр запевняє, що тримає зв'язок з усіма без винятку главами обласних адміністрацій.
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