Кисельов назвав "наступом на свободу слова" санкції ЄС

Про це він заявив, виступаючи у спеціальному випуску програми Володимира Соловйова на каналі "Росія-1" і відповідаючи на запитання, як він ставиться до повідомлень про включення свого імені до списку санкцій ЄС, пише РИА Новости.

Кисельов зазначив, що не бачив офіційних паперів.

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"Якщо це так, то, на мій погляд, це остання справа - приймати санкції проти журналістів", - сказав він, назвавши рішення ЄС "відвертим наступом на свободу слова", що "суперечить основоположним європейським документам про права людини".

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Євросоюз збільшив на 12 прізвищ список громадян Росії і України, проти яких введені санкції за дії щодо анексії Криму. Загалом ЕС ввів санкції проти 33 осіб