Джемілєв обіцяє "сюрприз" окупантам, якщо його не пустять до Криму

Народний депутат України, колишній голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляє, що обов'язково буде в Криму, навіть якщо його не пускатимуть російські війська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі.

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При цьому він не виключив, що в разі, якщо він не буде допущений на територію Криму, він зробить сюрприз окупантам.

«Якими будуть мої дії, якщо мене туди не пустять, нехай поки що буде таємницею і сюрпризом для окупаційної влади. Не будемо давати їм можливості підготуватися», - сказав він і запевнив, що ”однозначно, обов'язково буде в Криму”.