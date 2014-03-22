Німецький міністр назвав анексію Криму спробою розколоти Європу

Анексія Криму Росією є спробою розколоти Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр під час спільної прес-конференції з прем`єр-міністром України Арсенієм Яценюком сьогодні в Києві.

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”Те, що відбулося в Криму минулої неділі (16 березня), прийняття рішення радою Федерації (Росії) і, зрештою, інтеграція Криму на територію Російської федерації - це все порушення міжнародного права та спроба розколоти Європу”, - зазначив він.

Він також підкреслив, що Європа ”не може миритися з цими обставинами і не може дозволити, щоб знову повторилося кровопролиття” в Україні.