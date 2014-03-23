Голова МЗС Німеччини побачив у Донецьку велике бажання єдності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку.

Штайнмайер розповів, що радий був побачити Україну іншою, не такою, якою вона була в його попередній приїзд в лютому.

«Я радий бачити, що Україна стала іншою. Коли я чотири тижні тому, 20 лютого, приїхав, то в Києві горіли барикади, в небо здіймався чорний дим, а на вулиці лежало більше 50 вбитих. А зараз зовсім іншу картину я побачив і в Києві, і тут в Донецьку» , - сказав міністр.

Він нагадав, що на зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком ознайомився з тими реформами, які хоче провести нова українська влада, що вони стосуються й адміністративних перетворень, боротьби з корупцією та багатьох інших сфер.

Читайте такожНімецький міністр назвав анексію Криму спробою розколоти Європу«Але для цього потрібна як підтримка більшості в парламенті, так і підтримка в регіонах», - сказав Штайнмайер.

Він наголосив, що «тому дуже важливо для нас було ознайомитися з настроями на Сході України, дізнатися про ті потреби, які існують у цьому регіоні» .

Федеральний міністр закордонних справ ФРН підкреслив, що по приїзду в Донецьк, зустрівшись, зокрема , з керівництвом області, переконався, «що тут існує велике бажання зберегти Україну як єдину державу».

«Я почув, які у вас є побажання в Донецьку, я зрозумів, що тут немає ніяких ілюзій щодо тих великих викликів, які стоять перед вами тут. Але моє враження склалося таке , що у вас є достатньо мужності, надії для втілення ваших бажань, для подолання цих викликів», - сказав Штайнмайер.

За його словами, йому відомо, що тут потрібна фінансова підтримка, допомога в модернізації в різних сферах і підкреслив: «Я думаю, що у Німеччини та Польщі, яку згадували сьогодні, є для цього можливості».